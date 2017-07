Foto de Thalía genera polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO()

Nothing like a beautiful wife with a good Havana!!!😍 @thalia #love #family #fashion #mexico #groundhogdaymusical #bronxtalemusical Una publicación compartida de TM (@tommymottola) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 10:00 PDT

Tommy Mottola, el esposo de Thalía, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la cantante que ha dividido opiniones.En la instantánea, la intérprete se luce en traje de baño sosteniendo un habano junto a su boca.“Nada como una hermosa esposa con un buen Havana”, escribió Mottola de 67 años junto a la fotografía.Algunos seguidores de la mexicana han cuestionado la fotografía y el que la cantante, promotora de un sano estilo de vida, haya aparecido con un habano."Thalía no fumes te ves fea y tú eres Bella, tienes una imagen que cuidar mucho", "Fumar no es bueno para tu voz", "Tan guapa para sacar fotos así. Esa no me gusta. Ama tu cuerpo. No al tabaco”, fueron algunos de los comenatrios.Otros fans señalaron que en esa pose, la cantante se parecía a la fallecida actriz María Felix.