Muere voz de 'The Walking Dead'

La serie de zombies “The Walking Dead” enmudeció el fin de semana.



Randy Schell, actor reconocido por su voz que metía de lleno al televidente en el suspenso y el terror con los avances de esta serie de éxito falleció el sábado en un accidente en paracaídas en Houston, Texas, pero hasta ayer se confirmó oficialmente el deceso.



De acuerdo con medios estadounidenses, Shell, quien dio personalidad vocal a los avances de otras series como Blindspot, Judge Alex, Life in Pieces y Los Restauradores, perdió la vida cuando chocó en el aire contra otro paracaidista.



Ambos paracaidistas, con experiencia, saltaron de manera correcta, pero al desplegar sus equipos chocaron, dañándose el de Schell, quien falleció, al parecer en el aire tras el encontronazo.



Trayectoria de 25 años

El actor de doblaje y locutor, famoso en sus más de 25 años de trayectoria por comerciales de marcas como McDonald’s, Nike y Coca Cola, había cumplido con éxito horas antes un salto, por lo que era su segundo del día.



Skydive Spaceland, empresa encargada de organizar la actividad, emitió un comunicado en el que aclaró que los saltadores involucrados en el percance usaron sus propios equipos.



Agregó: “La compañía está dispuesta a colaborar en los peritajes de las autoridades para establecer con precisión cómo se suscitó el accidente que le arrancó la vida al artista”.



En el gremio del doblaje estadounidense, Schell (cuya edad no se había revelado hasta el cierre de esta edición) tenía prestigio por ser creativo, trabajador y esmerado en provocar reacciones del público con su tono aguardentoso de voz.



Algunos testigos dijeron a medios informativos de Houston, que Schell practicaba el paracaidismo con regularidad, pero no establecieron cuántos saltos tenía de experiencia.