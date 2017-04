Will Smith le corta las rastas a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Jaden Smith, hijo de Will Smith, luce un nuevo aspecto luego de decirle adiós a sus características rastas.



El joven de 18 años compartió en Facebook unas fotografías de su nuevo look, después de que su padre se encargara de cortarle sus rastas.



"Estoy ayudando a Jaden a prepararse para el primer día de rodaje de Life In A Year. A lo mejor debería haber usado unas tijeras...", aseguró con humor Will Smith.



De acuerdo a E!Online, Jaden compartirá pantalla con la modelo y actriz Cara Delevingne en este filme producido por el propio Will Smith, que abordará la historia de un joven que descubre que a su novia le queda menos de un año de vida y decide hacer que sus últimos meses sean lo más divertidos posible.



Will Smith siempre ha externado la admiración por su hijo, a quien califica como un valiente que no teme a mostrarse tal y como es.