Thalía presume figura

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No hay mejor pretexto para lucir un impresionante bikini que las vacaciones. Ahora, fue Thalía quien les dio la sorpresa a sus fanáticos, al revelar el modelito que eligió para presumir sus impresionantes curvas estas fechas.



Mientras unos apenas están haciendo planes, ella tiene todo listo y parece dispuesta a disfrutar al máximo en compañía de su familia.



Sonriente y con muy buena actitud, aprovechó también para celebrar la llegada de esta época de calor que sin duda se disfruta mejor en la playa.



Aunque no reveló el destino de sus vacaciones, la intérprete de "Desde esa noche" subió a su cuenta de Instagram una foto de su bikini, en donde aparece posando, muy sexy y además sonriente.



Se trata de un modelo de dos piezas con un top color rosa y una braga multicolor con tiras. Por si fuera poco, añadió a su “outfit” unas gafas oscuras y un sencillo recogido, ideal para la playa.



“¡Calor y sol! ¡Feliz de ver este fabuloso sol de primavera! ¡Finalmente le podemos decir adiós al invierno!”, con estas palabras mostró su emoción por esta época en la que seguramente dará muchas sorpresas.



La reacción de sus fanáticos fue inmediata, pues le enviaron cientos de piropos y buenos deseos para estos días en los que la pasará genial.



Esta no es la primera vez que Thalía comparte con sus seguidores fotografías de sus bikinis, ya en fechas anteriores lo había hecho, dando muestra del espectacular cuerpo que tiene gracias al ejercicio y la rigurosa dieta que lleva, aunque a veces se dé un break deleitando su paladar con los exquisitos postres que tanto le gustan.

Hace unas semanas también presumió un par de bikinis durante sus vacaciones con su familia en la playa.