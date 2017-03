"Kong" destrona a "Logan" de primer lugar en taquilla

LOS ÁNGELES, California(AP )

Fue una batalla entre bestias en la taquilla durante el fin de semana, y King Kong surgió como el vencedor sobre Wolverine.



Los cálculos de estudios indican el domingo que "Kong: Skull Island" recaudó 61 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera, superando las expectativas y venciendo con facilidad a "Logan", que ahora se encuentra en su segundo fin de semana.



Estelarizada por Tom Hiddleston, Brie Larson y Samuel L. Jackson, la cinta de acción de Warner Bros. y Legendary "Kong: Skull Island" es la segunda del planeado "universo de monstruos" tras la más reciente versión de "Godzilla", que amasó 529,1 millones de dólares a nivel mundial en 2014.



Jeff Goldstein, director de distribución nacional de Warner Bros., dijo que el ingreso de fin de semana "superó por mucho las expectativas de todos" y señaló que la actualización de cifras el lunes podría ser superior a los 61 millones calculados. La película, que recibió una clasificación B en general, fue bien recibida por el público más jóvenes, que pronto tendrá días adicionales para ir a las salas de cine debido a las vacaciones de primavera.



"La recomendación de boca en boca realmente está contribuyendo", comentó Goldstein.



Con un costo de producción de 185 millones de dólares, "Kong" tiene sin embargo aún mucho por hacer para lograr la rentabilidad, y gran parte de ello dependerá de los ingresos en la taquilla internacional. Este fin de semana también encabezó el ingreso por taquilla a nivel internacional con 81,6 millones de dólares de 66 territorios.



"Tuvieron un fin de semana sólido, pero van a buscar 500 millones de dólares a nivel mundial para considerarla un éxito certificable", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de la empresa rastreadora de ingreso por taquilla comScore.



King Kong destronó de la cima de la taquilla a otra bestia. "Logan", de Fox, película derivada de los "X-Men", bajó 58% desde su debut y recaudó 37,9 millones, para sumar un total de 152,7 millones.



En tercer lugar, la película de horror "Get Out" dirigida por Jordan Peele sumó 21,1 millones, para un total de 111 millones en sólo tres semanas.



Con un costo de producción de sólo 4,5 millones de dólares, la cinta es un éxito certificable para Blumhouse y Universal, y se mantiene destacadamente en la conversación contra producciones mucho más grandes y con presupuestos para comercialización.



Completan la lista de los cinco filmes con más recaudaciones: La cinta religiosa "The Shack", que recaudó 10,1 millones; y "The Lego Batman Movie", que recaudó 7,8 millones.



Cálculo de ingreso por taquilla de viernes a domingo en las salas cinematográficas de Estados Unidos y Canadá, según comScore:



1."Kong: Skull Island", 61 millones de dólares.

2."Logan", 37,9 millones.

3."Get Out", 21,1 millones.

4."The Shack", 10,1 millones.

5."The Lego Batman Movie", 7,8 millones.

6."Before I Fall", 3,1 millones.

7."Hidden Figures", 2,8 millones.

8."John Wick: Chapter Two", 2,7 millones.

9."MET Opera: La Traviata", 1,8 millones.

10."La La Land", 1,8 millones.