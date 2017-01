Gremio de directores anuncia a sus nominados

LOS ANGELES(AP )

Los directores de "La La Land", Damien Chazelle; "Moonlight", Barry Jenkins, y "Manchester by the Sea", Kenneth Lonergan, fueron nominados por primera vez al premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés), incrementando sus posibilidades de una próxima candidatura al Oscar.



El gremio anunció el jueves a sus nominados a mejor dirección de un largometraje. Los postulados también incluyen a los directores Garth Davis, por "Lion", y Denis Villeneuve por "Arrival".



El premio del DGA suele ser un gran indicador del eventual ganador del Oscar. Las nominaciones al Premio de la Academia se anuncian el 24 de enero.



Entre los candidatos del sindicato como mejor director debutante está Nate Parker por "Birth of a Nation".



Los ganadores de la 69na entrega anual de los Premios del Sindicato de Directores se revelarán el 4 de febrero en Los Ángeles.