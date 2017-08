Mon Laferte: Funciono mucho mejor en solitario

NUEVA YORK(AP )

Para su último álbum Mon Laferte contó con la participación de invitados especiales como Enrique Bunbury, Manuel García y Juanes.



Pero la cantante chilena señala que, a la hora de componer, prefiere hacerlo por su cuenta.



“Funciono mucho mejor en solitario”, dijo Laferte a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. “He hecho el ejercicio de componer con otros músicos, con otros artistas, y me parece que se aprende un montón, pero me cuesta”.



“No sé, todavía no he llegado como a ese punto de poder crear como una buena obra (en compañía)”, añadió. “Es que siento que cuando compones con alguien tienes que poner una hora, como hacer una cita y como que me pongo nerviosa. Es raro”.



Actualmente en Estados Unidos como parte de una extensa gira musical por el disco “La trenza”, que salió a la venta en abril, la artista de 34 años habló un poco de su proceso creativo. Por lo general agarra la guitarra, que comenzó a tocar de niña, y empieza a componer una melodía.