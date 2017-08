No tengo necesidad : Julión Álvarez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Que no tiene necesidad de trabajar con socios o de invertir en negocios porque lo que gana es suficiente para él, afirmó Julión Álvarez en la maratónica conferencia de prensa que ofreció ayer.



Transmitida en vivo por diversos medios de comunicación, se pudo escuchar suversión respecto a los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vinculan a Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante.



"No tengo la necesidad, gracias a Dios y a todos mis logros y éxitos, de tener socios", aseguró, "eso lo puedo negar, porque si alguien me pregunta si tengo alguna relación, inversión, algún nexo de alguna manera; no, no lo tengo. Sólo tengo tres casas. No tengo la necesidad y aun así, no me ha ganado la ambición para muchas cosas".



El futbolista Rafael Márquez y el cantante fueron vinculados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con "lavado" de dinero y señalados de ser prestanombres del narcotráfico.



"Fue de los primeros lugares que me tocó pisar. Ahí lo conozco como empresario, como administrador o encargado. No me contrató directamente él; a ‘La Camelia’ fui dos veces por medio de otras personas. Ahí me lo presentan y ya. Jamás tuve su celular para hablar con él", detalló.



Respecto a si Hacienda congeló sus cuentas bancarias, el cantante negó tener información oficial de algún bloqueo.



Sobre las posibles cancelaciones de fechas pactadas en Estados Unidos, Julión Álvarez aclaró que oficialmente ninguna presentación ha sido confirmada en el país norteamericano por la cuestión de renovar la visa de trabajo; además de destacar que la mayoría de sus conciertos de su carrera las realiza en México.