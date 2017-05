Julián Gil responde a acusaciones de Marjorie

(SUN)

El actor Julián Gil respondió a los recientes señalamientos de Marjorie de Sousa en el sentido de que es un hombre “violento”.A través de su cuenta en Instagram, el actor se refirió a la reciente filtración en medios del contenido de la respuesta que Marjorie dio a su demanda.Dijo que la madre de su hijo Matías sólo trata de perjudicar su imagen insinuando que es un hombre violento.En los documentos, Marjorie solicitó al juez que le practicaran estudios psicológicos y toxicológicos al actor.“Había optado por guardar silencio por respeto a Marjorie y sobre todo a mi hijo, también considero que no puedo permitir que Marjorie y su equipo de asesores de manera irresponsable dañe mi imagen, siendo pertinente hacer aclaraciones”.Explicó que fue él quien solicitó que se estableciera una pensión para su hijo y presentó la demanda para poder ver al pequeño. “No existe razón alguna que le dé derecho a ella a decidir cuándo y cómo lo puedo ver”.Marjorie dijo en la respuesta a la demanda que Gil ha sido un hombre “violento”, pero -según el actor- ella no dio detalles de las supuestas actitudes violentas. “Lo cual evidencia que ella usa estos argumentos con el único fin de hacerme daño y presionarme para obtener unas cantidades de dinero por demás excesivas y absurdas que en nada se relacionan con mi hijo, trasladando un problema que se resolverá ante la Justicia Mexicana a los medios de comunicación”.Como respuesta a la declaración de Marjorie de que no estuvo con ella al momento del nacimiento de su hijo, Gil publicó un video del momento.