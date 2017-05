Angélica María revela interés de Bono de U2 en ella

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Angélica María reveló un encuentro que tuvo con Bono, vocalista de U2, en el que él mostró interés en ella.



Durante una entrevista con “Ventaneando”, la también cantante recordó la anécdota.



La banda visitó México en 1992 con la gira “Zoo TV”. “Había un señor que quería representar a Angélica (Vale, hija de la cantante). Él conocía a todos los rockeros porque estaba dentro de la música de los Estados Unidos. Vino U2, entramos a conocerlos y me invitó a cantar con él”, detalló.



Angélica María dijo que en esa época ella acababa de publicar su disco con música ranchera y no le pareció adecuado el momento, pero ahora se arrepiente de no haber cantado con Bono.



Comentó además que el vocalista de U2 se llevó todos los discos de ella y los escuchó, o al menos eso fue lo que le dijo.



“Sí como que le gusté (a Bono). Me le hice una señora guapa, me dijo que 'Qué guapa'”, añadió.



Angélica María aceptó que le “encanta” el vocalista de U2 y señaló que no se dio nada con él.