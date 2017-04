Twenty One Pilots lidera nominaciones Billboard Music Awards

(GH)

Los Billboard Music Awards 2017 han anunciado sus nominaciones, y los Twenty One Pilots son, sin sorpresa, los primeros en la lista, con un total de 17 nominaciones, incluyendo Top Artist y Top Duo / Group y tres nominaciones a Top Rock Song por "Heathens", "Ride" y "Stressed Out", informó Alt Press Pete Wentz, de la banda Fall Out Boy, hizo una aparición en la televisión con Julia Michaels en Good Morning America para anunciar las primeras cinco categorías.Los nominados para Top Rock Artist incluyen Coldplay, The Lumineers, Metallica, Twenty One Pilots y X Ambassadors, mientras que para Top Rock Tour los nominados son Coldplay, Guns N 'Roses y Bruce Springsteen y The E Street Band.Si Twenty One Pilots lleva a casa a cualquiera de sus premios, solo nos preguntamos cómo superarán su discurso de aceptación sin los pantalones que tuvieron en Grammy, lo cual no será una tarea fácil.Los Billboard Music Awards serán el 21 de mayo.