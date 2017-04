Cinta mexicano-española "El elegido" se estrenará en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

México 1940, el español Ramón Mercader ha asesinado de un golpe a León Trotsky.



Los motivos que llevaron a esta muerte son revisados en la película "El elegido" de Antonio Chavarrías que se estrenará el viernes en 190 países a través de la plataforma de streaming Netflix y en cines selectos de la Ciudad de México.



La cinta es una coproducción mexicano-española, rodada en ambos países y protagonizada por el mexicano Alfonso Herrera, quien también forma parte del elenco de la serie original de Netflix "Sense 8".



Chavarrías dijo que después de buscar en España, Los Ángeles y Londres encontró a su protagonista en México.



"Encajaba muy bien, tiene este punto seductor, tiene esta verdad que sabe transmitir y tiene esa capacidad de luchar por el personaje", señaló el director en entrevista con The Associated Press.



Mercader recibió órdenes de miembros del Partido Comunista ruso para ejecutar al disidente. Para lograrlo se sirvió de la estadounidense Sylvia Ageloff, que trabajaba como secretaria de Trotsky.



La película es "una hipótesis de quién es este personaje tan conocido por haber asesinado a Trotsky", dijo Herrera. "Sabemos muy poco acerca de quién era Ramón Mercader. Es un poco meternos en su cabeza".



Ageloff es interpretada por la actriz británica Hannah Murray ("Game of Thrones") y Trotsky por el británico Henry Goodman, ganador de dos premios Olivier como actor teatral.



Años después de dirigir a millones de rusos del ejército rojo Trotsky llegó exiliado a México en 1937 gracias a las gestiones del artista Diego Rivera, militante del Partido Comunista mexicano.



"Muestra un México... que dio la entrada a muchos refugiados", dijo Herrera. "Nos da mucho orgullo contar esta historia".



Trotsky se estableció en la zona de Coyoacán en una casa donde ahora se encuentra un museo en su honor y en la que fue asesinado. Algunas de las escenas de "El elegido" fueron filmadas en ella.



Se trata de la primera película sobre la vida de Mercader que se filma en México y España. La filmografía sobre Trotsky también incluye "The Assassination of Trotsky", de Josep Losey con Richard Burton de 1972, así como referencias en "Frida, naturaleza viva", de Paul Leduc, y "Frida" de 2002 con Salma Hayek.



"El elegido" está hablada principalmente en inglés, lo que facilitará su presentación ante el gran público internacional.



"La forma de consumo de cine está cambiando a una velocidad nunca antes vista", dijo Chavarrías sobre el estreno en Netflix. "Me parece una muy buena idea, sobre todo por la oportunidad que le da a la película de llegar a tantos países. La película se estaba vendiendo bien internacionalmente, pero nunca habría llegado a 190 países".



El filme se caracteriza por una dirección de arte impecable y un misterio que se construye lentamente.



"Cuando escribía el guión y cuando empecé a dirigirla supe que es una película que la tenías que ir digiriendo", sostuvo el director catalán.



"El tono de la película no es una película de acción, es una película de cosas que se van cociendo por dentro de los personajes".