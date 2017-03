Inauguran el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco(SUN)

Un grito contra el muro que pretende Donald Trump en la frontera México-Estados Unidos, fue eje la noche de este viernes en la ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine que se realiza en la ciudad de Guadalajara.



De manera directa fue Ofelia Medina, quien recibió el Mayahuel de Plata por su trayectoria, de manos de Raúl Padilla, presidente del patronato del FICG.



"Su país no tiene nombre, por eso tiene el nombre de todo el continente, pero no es así, nosotros somos los americanos y la haremos grande porque tenemos el ejemplo de la gente originaria de Canadá, de la Patagonia.



"Sí, ellos nos están dando el ejemplo de respeto y amor, no somos perdedores o asesinos, nosotros somos personas que aman a las personas, eso es lo que somos”, dijo la actriz.



Y sugirió que los EU sean bautizados como Fridonia o Trumplandia o Donaldland.



Antes, se había proyectado un video con Elvis Presley cantando "Guadalajara" en el filme Fun in Acapulco, hecha en 1963.



Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicana de Cinematografía, consideró se vive un momento difícil entre ambas naciones.



"La intolerancia no puede vencer a la hermandad y solidaridad entre los individuos de los pueblos", señaló.



Durante el evento se recordó a los miembros de la comunidad cinematográfica fallecidos en el último año, entre ellos el realizador Leon Serment, los actores Lupita Tovar, Eva Muñoz "Chachita" y Gonzalo Vega, así como la productora Adriana Rosique.