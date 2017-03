Noelia sigue dolida tras difusión indebida de su video íntimo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante Noelia, quien en México saltó a la fama con el tema ‘Tú’, dice que su carrera siempre tendrá la sombra del video íntimo que dieron a conocer sin su consentimiento.



Noelia, comenta en entrevista que está en un punto importante de su carrera, con un equilibrio interpretativo y de sensualidad: “Hay cantantes que sólo muestran su físico, pero no muestran el talento.



En mi caso primero me reafirmé en la música. Son buenos los comentarios sobre mi sensualidad, pero es un complemento”, refiere.



“En realidad yo no quería mostrarme en sesiones de lencería, pero tras la difusión del video y lo doloroso que fue para mi carrera traté de enfocar lo que había sucedido, así que, por obligación, tuve que mostrar este aspecto”.



Al cuestionarle si aún le duele esa etapa de su vida, afirma que sí, porque ante todo, se quebrantó la confianza hacia una persona: “Y ahora que ha pasado el tiempo, que ya no soy esa muchachita ilusionada digo, en realidad fue una violación… una violación porque mostraron mi vida sin consentimiento”.



Noelia actualmente promueve su sencillo titulado “A volar”.