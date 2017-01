Captan a Selena Gomez besando a The Weeknd

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d — TMZ (@TMZ) 11 de enero de 2017

La cantante estadounidense Selena Gómez fue captada en actitud muy cariñosa con el intérprete canadiense The Weeknd.Gómez, quien fuera novia de Justin Bieber, y The Weeknd, ex de la modelo Bella Hadid, fueron vistos a las afueras de un restaurante italiano en Santa Mónica, California.Fue el portal “TMZ” el que publicó las fotografías en donde se aprecia a Selena abrazando a The Weeknd y besándolo.Según ese sitio, lo interesante es que Selena es muy amiga de Gigi Hadid, la hermana de Bella.La cantante había estado alejada de eventos y apariciones públicas por un tratamiento que recibió para los efectos secundarios del lupus que padece.Desde finales de agosto se dijo que se encontraba en rehabilitación y en octubre se confirmó.En noviembre reapareció en la entrega de los American Music Awards, en donde dijo que tuvo que parar todo en su carrera porque estaba destrozada por dentro.Selena buscó ayuda por depresión, ansiedad y ataques de pánico.