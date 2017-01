Aracely luce sus curvas en promocional de 'La doña'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las curvas de Aracely Arámbula volvieron a provocar todo tipo de comentarios en Instagram, luego de que “La Chule” publicara una imagen en bikini en la que deja al descubierto su belleza.



La ojiverde no hizo más que promocionar su telenovela La Doña, que transmite Telemundo, pero lo hizo apoyada por una sexy imagen que habla por sí misma.



“Pensando qué haremos con Alejandro Céspedes #LaDoña no se pierdan el capítulo de hoy #Arafamilia”, escribió la actriz en su cuenta.



Luce estupenda

Pero tal vez sus fans lo que menos vieron fue el mensaje, porque la silueta de “La Chule” quien aparece recostada de espalda en un camastro y en bikini, seguramente robó la mirada y suspiros de muchos.



Aracely consintió así a sus seguidores en Instagram al publicar su fotografía en la que posa bikini de espaldas mientras disfruta del sol.



Sus fans le enviaron comentarios de felicitación por la envidiable figura que mantiene a sus 41 años.



La actriz recibió frases como “hermosa”, “divina”, “buen día corazón” y “pensando qué haría contigo”, entre muchas otras escritas por sus admiradores.



Aracely recientemente celebró el cumpleaños número 10 de su hijo Miguel, el mayor de los dos que tuvo con el cantante Luis Miguel.



Daniel, de 8 años, también fue producto de la relación que unió a los dos famosos durante cuatro años.



Asimismo, a inicios del 2017 publicó unos videoclips donde también lució en bikini.



Bajo rating

Por cierto, tremendo berrinche hizo Aracely Arámbula cuando se enteró de que únicamente el día de estreno de la telenovela “La doña” alcanzó un alto nivel de rating.



Dicen que los días siguientes la audiencia bajó mucho y que, al parecer, los televidentes no se engancharon con la trama ni con el personaje de la ex de Luis Miguel.