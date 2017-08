Julión Álvarez dará hoy conferencia de prensa en la CDMX

(SUN)

A través de sus redes sociales, el cantante Julión Álvarez informó que se encuentra en la Ciudad de México para ofrecer este jueves una conferencia de prensa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informara que su nombre aparece en la lista por vínculos con el crimen.



Ayer miércoles, el intérprete publicó un video en el que negó tal información, y dijo que lo poco o mucho que tiene lo ha obtenido trabajando.



"Les puedo decir que soy una persona de rancho, una persona de pueblo, que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo mucho o poco que tengo, me lo he ganado. Me he dedicado a la música, no tengo la necesidad de muchas cosas de las que me están acusando. No puedo decir otra cosa que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos".



Insistió en que la gente sabe a qué se dedica y la persona que es.

"No pasa nada y el día que me toque dar cara tengo que asesorarme, tengo que investigar si es cierto eso de lo que me están acusando.