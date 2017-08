Posa Chelsea Manning en traje de baño para revista

(GH)

guess this is what freedom looks like 😊👙💋🏊‍♀️🚣‍♀️⛴️🌅🏖️🏙️ @voguemagazine http://vogue.cm/27k62Rh 😎🌈💕 Una publicación compartida de Chelsea E. Manning (@xychelsea87) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 5:12 PDT

La transgénero, ex especialista militar fue fotografiada en traje de baño para Vogue.En un tuit el jueves por la mañana, la activista transgénero compartió la foto que le tomó Annie Leibovitz y escribió: "Supongo que esto es lo que parece la libertad".El ex analista de inteligencia del Ejército estadounidense fue condenado a 35 años de cárcel por filtrar más de 700 mil documentos gubernamentales clasificados a WikiLeaks.Fue liberada en mayo después de siete años de prisión, luego de que el ex presidente Barack Obama conmutara su sentencia.