Venezuela no está para hablar de belleza: Misses

MIAMI(AP )

Fueron embajadoras internacionales de la belleza venezolana y se enorgullecen de ello.



Pero Alicia Machado, Maritza Sayalero, Stefanía Fernández y Bárbara Palacios coinciden: Venezuela está en crisis y no es oportuno ahora hablar de concursos como el Miss Universo.



Aún faltan varios meses para el próximo certamen, pero las redes sociales han sido escenario en los últimos días de un debate sobre la conveniencia o no de que Venezuela participe en el Miss Universo cuando el país vive crecientes tensiones internas.



La mayoría de los involucrados en el concurso guardan silencio, salvo algunas de sus reinas, que piensan que bajo las actuales circunstancias no es un tema prioritario.



“Un certamen de belleza es la cosa más superficial que existe sobre la faz de la tierra como para que ahorita Venezuela siga perdiendo el tiempo en prestarle atención a un concurso de belleza”, dijo Machado, Miss Universo 1996.



“El país está en una desgracia nacional. No estamos para estar celebrando absolutamente nada. El país está fuera de control”.



Venezuela, que con siete coronas es el segundo país con más ganadoras del Miss Universo, sólo detrás de Estados Unidos, ha hecho de la belleza un culto y sus ciudadanos suelen llenarse de orgullo cada vez que hablan de la hermosura de sus mujeres.