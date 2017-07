Daniel Craig volverá a ser James Bond

(GH)

Daniel Craig seguirá interpretando el agente 007 en la próxima entrega de la saga de James Bond, informó El País Será la quinta ocasión que Craig, de 49 años, dé vida al emblemático espía, según sostiene la prensa británica, que además revela que la cantante Adele interpretará el tema central de la banda sonora. De momento, no hay nombre para la protagonista femenina.Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre son las películas protagonizadas por el actor, quien ha repetido desde la tercera que dejará el personaje y al término del rodaje de la última declaró: "Prefiero cortarme las venas a ser de nuevo James Bond".Sin embargo, el diario británico Daly Mirror asegura que Craig ha dicho sí a un quinto James Bond, pero no por cuánto. Mirror cita a la productora Barbara Broccoli, que sostiene que tiene "seguro" a Craig y que está "determinada" a que Adele, que ya interpretó el tema principal de Skyfall, vuelva a encargarse del tema oficial."Ha llevado tiempo, pero Daniel ha accedido y hay un fuerte consenso en los despachos de que será 007 de nuevo. En cuanto a Adele, le encantó ser parte de Bond, por lo que los signos son positivos", dice una fuente anónima "involucrada en el proyecto" al periódico.Skyfall fue un gran éxito para Craig, mientras que Adele, que acaba de cancelar los últimos conciertos de su gira por problemas en sus cuerdas vocales, consiguió un Óscar, un Brit Award, un Grammy Award y un globo de Oro por la canción. La película fue también fue la más rentable de todos los Bond.En estos últimos meses, los rumores sobre un nuevo intérprete, entre ellos se hablaba de Aidan Turner, Tom Hardy o Idris Elba, quien se habría convertido en el primer Bond negro.