Arturo Vázquez lamenta mala relación con sus padres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Arturo Vázquez, hijo del cantante Alberto Vázquez e Isela Vega, lamentó que no exista una buena relación con sus padres, algo que asegura distrae su alma en lo más profundo. Al preguntarle la razón de que no exista comunicación entre ambos, señaló que él tampoco sabe el motivo de la fractura.



"Me siento satisfecho porque pudo haber sido peor, pudo haber pasado que no lo hubiera conocido (a su padre). Creo que vivimos cosas muy padres que llevo en el baúl de mis recuerdos, que a lo mejor son seis tesoritos que tengo ahí. Esos sí me caben y bien acomodaditos, valoro eso, lo demás, lo que no fue no fue y lo que no será, no será".



Compartió que intenta comunicarse con ellos porque le nace y porque la gente que lo conoce le dice que lo haga aunque no reciba respuesta.



Por otro lado, aseguró que el motor de su vida son su esposa y sus hijos.



"Tengo 23 años con mi mujer, la única mujer; tengo un hijo de 22 y otra de 17, y no tengo hijos por otros lados. Mi esposa me ha aguantado mucho porque no me la llevo de vacaciones, no le llego con cosas caras, ese asunto material que está padre pero ella me lo ha aguantado, se la ha fletado conmigo, eso me hace estar aquí el día de hoy, vestido así y ser como soy"



El actor acudió este domingo a la transmisión del último capítulo de la telenovela "Mi adorable Maldición".