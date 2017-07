Sofía Vergara le roba el look a "La Chilindrina"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

I stole her look😂#lachilindrina😍 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 3:45 PDT

@cdvergara @manologonzalezvergara con las Guacamayas!!🌴🌺#paraisotropicalparty Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 29 de May de 2017 a la(s) 12:24 PDT

La actriz Sofía Vergara, quien celebra hoy lunes sus 45 años, publicó una imagen en Instagram para mostrar cómo le robó el look a "La Chilindrina".En su cuenta en la red social, la colombiana compartió la fotografía donde se le ve con coletas y abajo una imagen del personaje de María Antonieta de las Nieves.La propia Vergara dijo que le había robado el look al personaje y la imagen tiene ya más de 137 mil "me gusta" y más de mil comentarios.El pasado mayo, la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense enfrentó una polémica por una fiesta en la que hubo guacamayas.Se cuestionó el origen de los animales y si su procedencia era legal.