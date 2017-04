Cantante Nacho es afectado por gases lacrimógenos en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA (AP )

Nacho, del dúo venezolano Chino & Nacho, resultó afectado el lunes por gases lacrimógenos que lanzaron guardias nacionales a cientos de opositores en la principal autopista de Caracas.



El reggaetonero, cuyo nombre verdadero es Miguel Ignacio Mendoza, participaba en las protestas callejeras que mantienen contra el gobierno miles de manifestantes en la capital y otras ciudades desde finales de marzo, las cuales han sido respaldadas por otras figuras del medio artístico como el actor venezolano Edgar Ramírez.



Sin mediar palabras, un grupo de guardias nacionales lanzó gas lacrimógeno al artista y los manifestantes que se agolparon en la vía para tratar de marchar hacia el centro de Caracas.



"La represión no es un invento mediático. Estoy aquí para comprobarlo", dijo el cantante, con los ojos irritados por los gases, al pedir al presidente Nicolás Maduro que actúe para detener la acción de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes.



"Hay un pueblo en la calle clamando libertad", dijo a la prensa el artista que desde 2015 se declaró un abierto crítico al gobierno de Maduro y ha participado en actos de la oposición.



También el lunes Nacho anunció su alianza con Universal Music para trabajar en su carrera de manera solista al igual que Chino, quien ha adoptado el nombre de Chyno.



Las protestas han sido respaldadas de igual manera por Ramírez quien a través de sus cuentas de Twitter e Instagram ha publicado varios mensajes y videos para condenar las acciones de los cuerpos de seguridad.



"Las calles de #Venezuela NO le pertenecen al Gobierno. Venezuela NO le pertenece ni le pertenecerá a ningún Gobierno de turno. Tenemos el derecho constitucional a la protesta", dijo recientemente el actor en su cuenta de Instagram, en la que difundió una fotografía del momento en el que la guardia nacional y la policía lanzaban gases lacrimógenos y potentes chorros de agua desde un camión cisterna a un grupo de manifestantes en Caracas.



"A veces un solo acto de desafío tiene suficiente dignidad para todo un país", dijo Ramírez al difundir el video de un joven con el pecho descubierto, que se para desafiante ante unos policías.