Kate del Castillo publica foto donde no se le ve feliz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Kate del Castillo publicó una imagen en Instagram en donde no se le ve feliz."¿Por qué sólo hay fotos felices? La vulnerabilidad y la verdad me hacen más fuerte. La mentira, débil y tonta. #veritasluxmea #live #love #cry #fuck #be”, escribió.A diferencia de sus otras imágenes en la red social, Kate no aparece sonriente.Hace unos días dijo en una entrevista que no se arrepiente de su encuentro con “El Chapo” y volvería a hacerlo.A finales de marzo, Netflix estrenó la serie “Ingobernable”, protagonizada por Del Castillo.La actriz también recordó recientemente la violencia que vivió durante su matrimonio con Luis García.