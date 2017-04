'Luismi' anda dadivoso

TIJUANA, Baja California(GH)

Lejos de aquel Luis Miguel bronceado y pasado de kilos, ahora radiante y relajado así es como luce el cantante quien se encuentra en medio de una demanda millonaria, su próximo cumpleaños 47 y una mejora en su salud notable.



En las últimas semanas, las apariciones del intérprete han sido más constantes y menos inalcanzables que no solo uno, sino varios fanáticos han compartido sus fotos en redes sociales.



Sin estar rodeado, aparentemente, sin sus guaruras como a veces suelen ser captados en las fotos, el llamado “Sol de México” ha mantenido una cercanía que muchos aplauden.



“Mi amor tan hermoso siempre que me lo cruzo en el camino!!! Atento, amable, conversador, sin prisas, lo amo!!! El Mejor vecino :) mi luis miguel!!!”, escribió Mary Jurado en su encuentro desde Beverly Hills.



Según en la foto, Jurado dice ser vecina del cantante por su trabajo, presumió platicar con él, recordaron buenos tiempos y hasta se rieron que la prensa diga que es inalcanzable.



Otras de las fotos que circula es en la playa, pues hace unas semanas también estuvo en Acapulco donde se dejó tomar imagen de video sin ningún pero.



Fue apenas hace un par de días que su estilista colombiano compartió una foto donde le hizo el corte muy al estilo Benito Juárez.



Aunado a esto, sus abogados no han dado señal alguna de cómo va la demanda que interpuso el cantante Alejandro Fernández por incumplimiento de contrato tras una gira que harían juntos.