No habrá "Avatar 2" para 2018

El director James Cameron reveló que la secuela de la película de mayor recaudación de todos los tiempos en todo el mundo ya no será lanzada para Navidad de 2018, informó Variety La segunda entrega de la franquicia de cinco películas se ha retrasado por tercera vez, después de que estaba previsto inicialmente para llegar a los cines en diciembre de 2014.Las otras tres películas estaban programadas para su lanzamiento durante la Navidad de 2020, 2022 y 2023.El director no mencionó si las otras secuelas están atrasadas también, pero esos lanzamientos también se verán afectados, ya que las películas se rodarán simultáneamente."Bueno, 2018 no está sucediendo. No hemos anunciado una fecha de lanzamiento firme", dijo Cameron a The Toronto Star cuando se le preguntó qué podía revelar sobre el desarrollo. "Lo que la gente tiene que entender es que se trata de una cadencia de lanzamientos.Así que no estamos haciendo 'Avatar 2', estamos haciendo 'Avatar 2', '3','4', y '5'. Es una empresa épica. No es muy diferente a la construcción de la presa de las Tres Gargantas ".El cineasta dijo que las películas consumirán los próximos ocho años de su vida."Así que sé dónde voy a estar por los próximos ocho años de mi vida", agregó. "No es un marco de tiempo irrazonable si lo piensas. Nos tomó cuatro años y medio para hacer una película y ahora estamos haciendo cuatro. Estamos en pleno boogie ahora mismo. Este es mi trabajo de día y muy pronto estaremos 24/7. Estamos muy bien diseñados en todas nuestras criaturas y conjuntos. Es algo muy emocionante. Ojalá pudiera compartir con el mundo. Pero tenemos que preservar cierta cantidad de espectáculo y vamos a dibujar esa cortina cuando llegue el momento ".Las estrellas Sam Worthington y Zoe Saldana volverán a representar sus papeles en las secuelas, mientras Sigourney Weaver, cuyo personaje murió en el original de 2009, jugará un nuevo papel."En mi opinión, los tres guiones que he leído hasta ahora son muchas veces más sorprendentes que el primero en términos de su alcance", dijo Weaver a Variety a finales del año pasado. "Hizo un montón de trabajo pesado en la primera película, estableciendo la familia y las relaciones y el mundo, y ahora realmente llega a jugar.""Avatar" recaudó $ 2.8 mil millones en todo el mundo y ganó tres Óscar en 2010.Fox no dio comentarios al respecto ante estas declaraciones.