Amal Clooney: No permitan que ISIS quede impune

NACIONES UNIDAS (AP )

La abogada de derechos humanos Amal Clooney exhortó a Irak y otras naciones a que no permitan que el grupo extremista Estado Islámico "cometa genocidio impunemente".



Resulta "estremecedor" no solo la brutalidad del grupo sino también la respuesta "pasiva" de las naciones del mundo a la campaña para investigar sus crímenes y llevar a los culpables ante la justicia, dijo la también esposa del actor George Clooney durante una reunión de Naciones Unidas el jueves.



Ella representa a víctimas de violaciones y secuestros a manos del Estado Islámico.



Clooney exhortó al primer ministro iraquí Haider al-Abadi a que envíe una carta al Consejo de Seguridad de la ONU para presionar por una investigación de los crímenes del grupo en Irak, donde el Estado Islámico una vez controló cerca del 40% del territorio pero ahora está siendo derrotado en varios frentes por el gobierno y fuerzas aliadas.



"Lo que quieren las víctimas es justicia", dijo la abogada, "pero la justicia estará fuera de alcance por siempre si permitimos que desaparezca la evidencia, si no se protegen las fosas comunes, si se pierde la evidencia médica, si los testigos ya no pueden ser rastreados".



Clooney expresó frustración de que no haya ocurrido nada desde hace seis meses, cuando acudió a la ONU para pedir que se castigue a los responsables de las víctimas del grupo Estado Islámico, también conocido por sus acrónimos ISIS y Daesh, en inglés y árabe respectivamente.



"Matar a ISIS en el campo de batalla no es suficiente. Debemos matar la idea detrás de ISIS, exponiendo la brutalidad y llevando a cada criminal ante la justicia", agregó.