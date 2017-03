Muere autor de Los puentes de Madison

NUEVA YORK (AP )

El escritor Robert James Waller, cuya exitosa novela de 1992 "Los puentes de Madison" ("The Bridges of Madison County") fue llevada al cine en una película protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood y a Broadway como un musical, falleció, informó su agencia literaria. Tenía 77 años.Waller murió en Texas entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana, dijo el viernes Lucy Childs, de la Agencia Literaria Aaron M. Priest. No sabía la causa del deceso, pero dijo que el autor estaba enfermo.En "Los puentes de Madison", que Waller escribió en apenas 11 días, un fotógrafo pasa cuatro días enamorando a una novia de guerra de Italia casada con un granjero de Iowa que no come cuentos.La novela de Waller encabezó la lista de éxitos literarios del New York Times y se mantuvo en el primer lugar por más de tres años. La película de 1995, dirigida por Eastwood, recaudó 182 millones de dólares en la taquilla mundial.