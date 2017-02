Miranda, Sting, Timberlake y Legend cantarán en los Óscar

(AP )

Lin-Manuel Miranda cantará su tema nominado de "Moana" en la ceremonia de los premios Óscar. Sting, Justin Timberlake y John Legend también actuarán en la velada.



Miranda interpretará junto a Auli'i Cravalho "How Far I'll Go" de la cinta animada "Moana", y Timberlake "Can't Stop The Feeling" de "Trolls".



Legend cantará tanto "Audition (The Fools Who Dream)" como "City of Stars", de "La La Land". Y Sting "The Empty Chair" de "Jim: The James Foley Story", que coescribió con el tres veces nominado al Oscar J. Ralph.



La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 89na edición, se transmitirá en vivo el 26 de febrero desde Los Ángeles y contará con Jimmy Kimmel como anfitrión.