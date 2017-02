Katy Perry pide que la busquen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Previo a que lanzara hoy su nuevo tema “Chained to the rhythm”, la cantante estadounidense Katy Perry hizo una particular e ingeniosa campaña de promoción de lo que será su cuarto álbum de estudio en la que estuvo incluida la Ciudad de México.



Fueron 26 las ciudades que participaron en la búsqueda de una bola de disco encadenada (en alusión a su nuevo single) en la que sus fans podían escuchar su nuevo tema.



A través de su cuenta de Instagram y Twitter —en la que es la personalidad más seguida con 95.7 followers—Perry dejó diversas pistas a sus seguidores para que fueran los primeros en escuchar l su nueva música.



La californiana publicó entre sus mensajes un mapa en el que señala con una bola disco las 26 ciudades (entre ellas, Buenos Aires y Suecia) que participaron en esta dinámica, a en la que México también fue parte, por lo que miles de fanáticos acudieron a estos lugares para vivir la experiencia. En la Ciudad de México, la bola disco se encontraba en el Parque Hundido.



La cantante, de 32 años de edad, también puso online un teaser de su nueva canción, un ritmo lento sobre fondo de sintetizador que recuerda el estilo disco. Otra ciudad partícipe de esta nueva campaña fue París, en donde la bola de discoteca estuvo delante del “Moulin Rouge”, el popular centro nocturno ubicado en Montmartre.



Pero eso no fue todo: el miércoles, la cantante publicó un video en donde se puede ver su mano introduciendo un audífono en una bola disco al mismo tiempo que sus uñas formaban la palabra “búscame”. En su sitio web y RR.SS., publicó un mapa que apunta a distintas ciudades del mundo.