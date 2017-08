Retiran visa a Julión; tenía conciertos agotados en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En medio de los problemas legales en los cuales se ha visto involucrado el cantante Julión Álvarez, el artista ya tenía pactadas varias fechas en donde se presentaría en distintos lugares nacionales y del extranjero.



Aunque se ha informado que al artista le han sido incautadas sus propiedades y congeladas sus cuentas bancarias en Estados Unidos, a Álvarez también le será retirada su visa, con lo que no podrá ingresar al país vecino.



Si bien aún no se sabe qué pasará con los conciertos que tenía programados para los días 4 y 5 de noviembre en El Parque Lone Star, en el estado de Texas y que además estaban agotadas las localidades, al parecer los que tenía programados en distintos puntos de la República Mexicana seguirán adelante.



La próxima presentación de Julión está programada para el día 26 de agosto en el palenque de la Feria Nacional Potosina en San Luis Potosí, los cuales incluso siguen a la venta con un rango de precios que oscilan entre los $700 para la sección general, hasta los más caros, destinados para la sección VIP y que tienen un precio de $2,400.



Esta casa editorial se puso en contacto con el departamento de comunicación social del palenque, quienes hasta el momento no han recibido información alguna que implique la cancelación de la presentación del artista, asegurando que incluso los boletos siguen a la venta. Para este concierto, los boletos que siguen a la venta tienen un costo que va de los $300 a los $2,500.



Además de esta fecha, el cantante tiene pactadas otras cinco fechas en territorio mexicano, de las cuales algunas de ellas, como las del 31 de agosto y 1 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, se encuentran los boletos agotados.



Ha trascendido que la fecha programada para el 21 de agosto en el estado de Tucson ha sido cancelada. Al contactar al sistema que vende los boletos se ha informado que la devolución de las entradas se hará de manera automática sin embargo, no pudieron especificar la razón de la cancelación del evento.