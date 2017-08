"He labrado mi propio destino", canta Julión en medio de polémica

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Julión Álvarez se dio tiempo de compartir algunas canciones con sus seguidores en Facebook, en medio de la polémica que enfrenta luego de ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos lazos con el narcotráfico.







Álvarez ya había usado su cuenta en la red social para aclarar la situación y asegurar que él no tiene necesidad de hacer nada de lo que lo acusan.



Luego, también este miércoles realizó otra transmisión en vivo desde su rancho y en ésta se le vio muy sonriente cantando acompañado de otros hombres y bebiendo cerveza.



El primer tema que interpretó fue "Quiero charlar con la muerte", que formaba parte del repertorio de Valentín Elizalde.



Después interpretó "La feria de las flores" y cerró con "Sin fortuna" que, entre otras cosas, dice:



"Soy cabal y sincero les digo. He labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo".