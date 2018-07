Kylie Jenner afirma haber dejado a un lado sus cirugías

(GH)

heat wave Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 8 de Jul de 2018 a las 5:34 PDT

Al parecer la joven empresaria Kylie Jenner ya se cansó de acudir tantas veces al médico, pues recientemente compartió una imagen en la que luce unos labios delgados y sin relleno, asegurando que ha dejado de lado todos esos procesos por los que tiene que pasar para lucir unos labios gruesos.Jenner compartió una imagen en la que aparece a lado de su amiga Anastasia Karanikolaou, en donde luce un look natural, sin labios gruesos y sin extensiones de cabello, lo que ha causado que sus seguidores se percaten de tan inesperado hecho.Al respecto, Kylie ha comentando entre los usuarios que ha decidido no seguir más con esos procesos que la hacen lucir de manera distinta.“Me he dejado de todas mis infiltraciones”, expresó la perteneciente al clan Kardashian.Por su parte, los fans de Kylie le han manifestado que luce mucho mejor de manera natural, asegurando que no necesita la belleza artificial.“Te ves hermosa de una manera más natural ahora! Obviamente, antes eras hermosa, ¡pero esta es una belleza diferente que no pasará desapercibida!”, “Literalmente adoro tus labios naturales eres tan hermosa”, “Ya no es necesario, kylie eres tan hermosa cuando natural”, fueron algunos de los comentarios que recibió la empresaria.Cabe destacar que en 2016 Jenner reconoció haberse excedido con el uso de infiltraciones.