Usuarios aseguran que 'La Academia' es un fraude

(GH)

Luego de que este fin de semana diera inicio el reality ‘La Academia’ usuarios aseguran que todo se trata de un fraude, pues de los 30 finalistas que arrojaron las diferentes audiciones, sólo 3 personas son las que verdaderamente realizaron casting, de las demás se desconoce su procedencia.



Federico Goyeneche realizó casting en Veracruz para poder asistir a La Academia, pero mencionó que finalmente no logró quedar, pues sí quedó dentro de los 30 finalistas, sin embargo no logró quedar dentro de los 17 primeros lugares.



De acuerdo con él, Federico conoció a todos los participantes y asegura que de las personas que se presentaron en televisión, sólo tres estuvieron verdaderamente esforzándose para obtener un lugar en la competencia, lo que le causa curiosidad saber de dónde sacaron a los demás participantes.



“Para mi sorpresa....... de los 25 - 30 que llegamos al final de la selección en el programa hay 3. Si, si 3!!! Me pregunto de dónde salieron los otros 15????? Mmmmm..... que opinan???”, se lee en la publicación que hizo el joven veracruzano.



Asimismo, asegura que este reality se trata de algo más que un programa de televisión, “Mucho más que un programa de Tv!! No entiendo de dónde salieron estos cantantes que están en el programa!!!!”, concluyó Federico.



Al respecto, algunos cibernautas manifestaron su opinión comentando que este hecho no es algo nuevo.



“No es nuevo, creo que eso es de las cosas más duras que tenemos que enfrentar los que nos queremos dedicar a este medio. Ni modo, FEDE. Confía en tu talento, porque tienes bastante!!!”, “La neta sólo engañan a la gente”, “Siempre es igual, gente que ni se sabe cómo pasó a la actuación”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.