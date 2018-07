Maisie Williams se despide de manera particular de 'Game of Thrones'

(GH)

La actriz inglesa Maisie Williams, quien hace el papel de Arya Stark en la serie de ‘Game of Thrones’ hace unos días se despidió de una manera muy particular de esta producción, luego de que publicó una imagen con los zapatos llenos de sangre.En la imagen posteada en Instagram aparecen unos tenis blancos cubiertos de sangre, lo que causó curiosidad entre los usuarios.La fotografía estuvo acompañada de un mensaje un tanto revelador, pero hasta el momento se desconoce el verdadero significado."Adiós Belfast. Adiós Arya. Adiós Game of Thrones, #LaÚltimaMujerDePie #PorPoco #DormiréPorLosPróximosCuatroAños #EsBromaNoDuermo", fue el mensaje que acompañó la imagen posteada por la actriz inglesa.Cabe destacar que hasta el momento la publicación ha alcanzado más de un millón de “Me gusta” e infinidad de comentarios, en los que los usuarios demuestran su curiosidad para conocer el verdadero significado de la publicación.