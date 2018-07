A Zuria le sale más familia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El productor Juan Osorio superó la versión coreana de Mi marido tiene familia, cuya nueva temporada se estrena este lunes con otros personajes y con un experimento interesante: meter dentro de esta historia a Pancho López, protagonista de su anterior telenovela Una familia con suerte.



El nombre de la historia ahora tiene una ligera variación: Mi marido tiene más familia.



"Yo fui a Corea y me traje esta serie, My husband got a family; sucede que esa fue nada más una temporada y como aquí nos funcionó muy bien, hicimos la segunda. Los creadores de la versión coreana vinieron a ver la primera temporada y decían que nosotros abusamos de la comida porque ellos no tienen tanta, pero les encantó Oaxaca".



Ahora el énfasis estará en las situaciones cotidianas de los personajes. Las entradas de la historia tendrán la voz de la cantante Margarita, "la diosa" de la cumbia.



"Siento que muchas mujeres se van a identificar. Esta temporada Julieta se las va a ver negras entre lograr un equilibrio entre la vida profesional y ser mamá, pero creo que de pronto no se muestra la realidad de lo que vive una mamá, las pocas horas de sueño, la presión de las familias, la presión social", dijo Zuria Vega sobre su personaje en la serie.



Daniel Arenas, Diana Bracho, Silvia Pinal, Rafael Inclán y René Casados forman parte del elenco.



La versión coreana fue escrita por Park Ji-eun y su duración fue de 58 capítulos. En la nueva entrega de la versión mexicana, se suman además actores como Susana González y Carmen Salinas.



En estos nuevos episodios, explicó Osorio, buscan crear familiaridad, que la gente se vea reflejada en las situaciones que ocurren a los personajes.



"En esta temporada metemos el reality del amor y una niña se enamora por redes sociales de un hombre que la hace creer que es joven", dijo Juan Osorio sobre la serie, cuya primera temporada se ha vendido a cerca de 50 países.



Mi marido tiene más familia se estrenará a las 20:30 de hoy por Las Estrellas.