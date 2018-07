El día que Luis Miguel adelantó detalles de '20 años'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La serie sobre Luis Miguel ha dejado intrigados a los espectadores de Netflix. Aunado a la magia que ha dejado el programa, en redes sociales circula un video de 1990 en el que 'El Sol' da detalles del que sería su siguiente disco, 20 años.



En la plataforma de YouTube se compartió este video de una presentación de Luis Miguel en Viña del Mar, donde adelanta canciones del que sería su entonces próximo material discográfico.



'Entrégate', 'Tengo todo excepto a ti' y 'Amante del amor' son las canciones de las que habla el cantante en su presentación.



"Yo no sé si debo, pero hasta cantaría y todo sin música. No, mejor no, ¿verdad?", dice Luis Miguel antes de interpretar "Entrégate".

Luis Miguel canta fragmentos de las canciones de "20 años", con lo que todos los asistentes empiezan a gritar con la voz del cantante.



