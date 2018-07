El dueto Ha*Ash se manifiesta sobre la situación migratoria en Estados Unidos

(GH)

Las hermanas Hannah y Ashley siempre se han pronunciado en pro de actividades sociales y en los temas que ocurren en el mundo, específicamente en México y Estados Unidos, por su nacionalidad mexico-americana.



En esta ocasión, en rueda de prensa previa a su presentación en Mexicali, las Ha*Ash hablaron sobre la situación migratoria que está ocurriendo en Estados Unidos.



"Nuestra opinión es que ninguna situación política, social debería intervenir con las familias al final el avance de cada niño empieza en la familia, nuestra opinión es esa que hay que separar las situaciones políticas y sociales, y no olvidar que no hay excusa para que las familias se separen, de ninguna manera", declaró Hannah.



Respetan todos los géneros



Con todo lo que se ha desatado en base a las críticas en contra del reggaeton, causadas principalmente por el cantante Aleks Syntek, las hermanas dijeron ser respetuosas de todo artista que busque ser creativo.



"Somos la consecuencia de lo que vamos escuchando, Ashley y yo siempre nos hemos sentido con la libertad de probar cosas que estamos escuchando, que nos van gustando, obviamente nuestro caso no somos reggeatoneras".



"Coqueteamos con algunos sonidos de reggaeton, pero son sonidos latinos pero al final Ashley y yo hemos sido muy celosas de las canciones de la parte lírica, cómo decoras una canción eso ya es la cereza del pastel…", señaló la mayor del grupo.Por su parte, Ashley agregó que "al final respetamos cualquier artista o propuesta musical".



Disfrutan el éxito de la gira



Con la gira "100 años contigo" las Ha*Ash han recorrido varios países latinoamericanos, así como ciudades en Estados Unidos y por supuesto en México, lo que les ha traído gran satisfacción.



"Esta gira ha sido una de las giras más bonitas que hemos tenido en nuestra carrera y es una de las giras que más orgullosas nos sentimos también en el sentido de mayor producción, en la parte musical, al final es una gira dedicada a nuestros fans y quisimos consentirlos en todo lo posible", dijo Hannah.



Han logrado llevar la bandera de México en lo alto en diferentes países en los que se han presentado, aunque apenas están en la mitad de la gira regresarán a varios lugares en los que se han presentado.



"Por eso le pusimos 100 años contigo a la gira porque no hay nadie con quien más nos gustaría estar 100 años que con nuestros fans, porque nos dan un escenario", complementó Ashley.



Recientemente las hermanas presumieron en sus redes sociales la grabación del vídeo de su próximo sencillo, el cual fue grabado y dirigido por el cachanilla Emiliano Vizcarra, del cual no quisieron muchos detalles.