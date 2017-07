"Mary Boquitas" no demandará Pati Chapoy

MIAMI(SUN)

María Raquenel, conocida como Mary Boquitas, habló en el programa Suelta la Sopa sobre Gloria Trevi y Paty Chapoy y señaló que ella no tiene contemplado demandar a nadie pues quiere enfocarse en su regreso a la música.Raquenel dijo: "Ya lo malo quedó en el pasado, no me atormenta nada. Pobre de mí sí me atormentara todavía" y dijo que lo que no hizo en el pasado ahora lo está haciendo con su nuevo sencillo, "Una nueva mujer".Cuando se le preguntó sobre la demanda de Gloria Trevi a Paty Chapoy, Tv Azteca y Publimax, la cantante comentó que en este momento no está pensando hacer nada contra nadie pues quiere enfocarse en lo positivo, que es su regreso a la música."Mary Boquitas", Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron atrapados por la Interpol en el año 2000, acusados por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores. Ambas mujeres fueron absueltas.