Benny impresiona a su padrino Bosé

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“¡Sancho mi misiva!”, gritó Benny Ibarra cuando le tocó el momento de agradecer al público, sus compañeros y a Miguel Bosé, quien apadrinó a la compañía la noche de ayer, porque llegaron a las 300 representaciones de El hombre de La Mancha, que el 13 de agosto cerrará temporada y abandonará el Teatro Insurgentes.



En la carta que Benny Ibarra leyó, porque según dijo, de otra forma la emoción le ganaría y no podría hablar, agradeció al productor Morris Gilbert por haberlo invitado a esta aventura que, aseguró, le cambió la vida; también se refirió al privilegio que era para él haber trabajado con todo el equipo actoral, creativo y técnico de esta puesta en escena y también recordó cómo este teatro era para él como una casa, porque desde sus abuelos Luis de Llano Palmer y Rita Macedo hasta su hija María, quien debutó siendo un bebé en la obra Hermanos de sangre, han pisado ese escenario.



El también cantante cerró hablando de su invitado, Miguel Bosé.



“Mi padrino, mi hermano mayor, mi alma gemela, mi líder, mi cómplice, gracias por estar en tan especial noche a mi lado. Gracias por enseñarme con tu generosidad e incansable búsqueda por la excelencia. Gracias por ser Quijote y soñar sueños imposibles y hacerlos realidad. Gracias por ser Sancho y fiel escudero del drama humano, por compartir tu talento, tu arte, tus virtudes, por ser brutalmente transparente a nuestra vulnerabilidad. En esta compañía tenemos un buen dicho que dice ‘el mundo necesita más Quijotes’, Miguel amado mío, el mundo necesita a Miguel Bosé”, luego Benny remató con un beso en los labios del cantante español.



Bosé quien está en visita relámpago en México, agradeció el honor de ser padrino de develación de placa por las 300 representaciones y agregó:



“Cuando vine en mayo a ver esta obra no sabía bien lo que iba a ver, me quedé impresionado por la magia de la escenografía, por el talento de la compañía, por cada uno de ellos tan especiales, luego me quede apabullado con lo que mi amigo Benny fue capaz de hacer, yo conocía sus dotes como cantante pero como actor, chico piénsatelo —dijo Bosé dirigiéndose a Ibarra— porque ahí está la reserva que es impresionante”.



El público no pudo estar más de acuerdo con el intérprete de “Nena”, porque al finalizar la función y en el momento de los agradecimientos, se puso de pie para aplaudirlo, pero Benny aseguró que este reconocimiento no es sólo para él sino para la compañía completa, inclusive compartió que en las 309 funciones que en realidad se han dado, esa escena se ha repetido.