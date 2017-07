Jennette McCurdy presume su sexy figura en redes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La inocente “Sam”, una de las protagonistas de la serie televisiva iCarly, ha demostrado que la pequeña adolescente que nos hacía reír quedó en el pasado y lo hizo compartiendo una pack de fotografías que dejaron sus fans alucinados.



Con los años, y luego de terminada su participación en la serie de Nickelodeon la actriz Jennette McCurdy se convirtió en una chica muy cotizada y seguida en las redes sociales, la joven ha tenido una fructífera carrera tanto en cine como televisión.



En 2014 un escándalo empañó un poco su reputación, pues algunas fotos donde aparece semidesnuda se filtaron en la red, haciéndola pasar por un momento vergonzoso y que impactó un poco en su ánimo, no obstante, esta estrella supo sobrellevar la situación y continuó con su ascenso en la industria.



Sin duda la actriz ha crecido profesionalmente, desde 2001 -cuando solo tenía 9 años de edad- hasta la fecha ha participado en 18 películas y ha tenido apariciones en más de 40 programas de televisión.



Pero no es todo en lo que ha crecido esta joven actriz, pues a sus hoy 25 años, también se ha desarrollado físicamente y ella misma ha dado muestra de ello. Recientemente en su cuenta de Instagram la joven publicó algunas fotografías en las que presume su tonificada figura en un traje de baño, ad hoc para disfrutar del verano.



Las fotografías sin duda fueron del agrado de sus seguidores quienes no tardaron en responder con mensaje de aprecio y halagos hacia ella resaltando su belleza.



Si te preguntas que ha sido de ella actualmente, debes saber que Jennette McCurdy actualmente es protagonista de la serie de ciencia ficción-drama “Between”, una producción original de City TV-Netflix.



Asimismo, la joven tiene su propio blog en el que mantiene actualizados de su estado a sus más fervientes seguidores y donde realiza videos, da consejos, comparte artículos y realiza otras actividades en las que contempla a sus usuarios.