Harry Styles estrena nueva canción

(GH)

Harry Styles debutó con un nuevo tema llamado "Carolina", durante una presentación este martes. La canción forma parte de su próximo álbum solista que llega el 12 de mayo, informó Rolling Stone "Carolina" sigue a las canciones previamente lanzadas "Sweet Creature", "Ever Since New York" y "Sign of the Times". Durante su aparición en el programa matutino Today, Styles también interpretó la balada "Sign of the Times", así como la melodía folk, "Ever Since New York", siendo coreada por la multitud al cierre de la pista.La reciente estrella de la portada de Rolling Stone celebrará su lanzamiento como solista con una residencia de una semana en The Late Late Show con James Corden a partir del 15 de mayo. Styles se embarcará en una gira por América del Norte a partir del 19 de septiembre iniciando en San Francisco.