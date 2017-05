Integrante de "Acapulco Shore" revela que fue golpeada en antro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

⏩Golpean a Brenda Zambrano en un Antro...

NO CABE DUDA QUE EL PEOR ENEMIGO DE UNA MUJER ES OTRA MUJER🔪 pic.twitter.com/RV76VxNE3e — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) 9 de mayo de 2017

Brenda Zambrano, quien saltara a la fama en el programa “Acapulco Shore”, se convirtió en tendencia en Twitter por un video que circuló en donde reveló que fue golpeada en un antro.Con el rostro y cuello ensangrentados, entre sollozos, Zambrano explicó lo que ocurrió:“Vean cómo me dejaron en el antro Kiss cuando yo no hice nada, solamente me la estaba pasando, no tengo ni a quién celar, cómo me dejaron toda marcada, toda golpeada en el antro Kiss”.La joven dijo que otra mujer se le acercó y le quebró una copa en la cara.“No porque sea figura pública tengo que pasar esta humillación, a parte un put* de seguridad me agarró mi celular y quiso borrar los videos. Se están aprovechando de lo que me están haciendo. Esto no se vale ni hoy ni nunca”, finalizó.