Música chatarra no alimenta al alma: Aleks Syntek

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¡Silencio!, gritan al fondo del estacionamiento subterráneo. En la oscuridad del lugar sobresale un Mustang rojo que tiene la puerta del copiloto abierta y ahí está sentado Aleks Syntek.



Frente a él, detrás de las cámaras, David Summers espera la señal para entrar a escena y grabar juntos una nueva versión de “El ataque de las chicas cocodrilo”, uno de los éxitos de Hombres G y que Syntek decidió incluir en su próximo disco “Trasatlántico” y que es un homenaje a la música española de los años 80.



La amistad entre ambos es evidente, cada que hacen pausas en la filmación parece que retoman una conversación que los tiene entrados. Un par de horas después, David corre a comer y Aleks toma asiento junto al Mustang para hablar de lo que ocurre actualmente en la música: esa necesidad de consumo rápido en donde los ritmos y las letras de canciones de géneros como la música urbana y banda dejan mucho que desear.



“La letra importa, pero importa que sea muy boba, muy repetitiva, que tenga un sentido vulgar o erótico. No tengo nada en contra de ningún género, pero está pasando en exceso en el género urbano y en el género de banda también, que son los que están jalando público masivo”.



Para él, estas canciones se mastican como un chicle y se escupen porque la otra semana habrá más canciones que las suplan. Desafortunadamente, considera que eso les quita la posibilidad a los mismos creadores de hacer algo trascendente en su trabajo.



“Mi deseo más grande es que los compositores rescaten la poesía, la metáfora, la literatura, el ingenio, que no necesiten de groserías o de vulgaridades para llamar la atención, que tengan esas oportunidades y que la música se vuelva a abrir hacia un campo más profundo, más trascendental, más espiritual”.



Syntek señala que si bien los grandes de la música están muriendo, como Chuck Berry recientemente o Prince, ya hay también grandes talentos comparables a ellos, pero sin apoyo.



“El problema es que quienes tienen esa tendencia musical suelen estar más en lo indie, en lo que no es ‘mainstream’, que no está popularizado. Creo que las cosas más interesantes las he encontrado últimamente en lo independiente y eso da mucha esperanza, ahora lo que se necesita es que los artistas independientes tengan más foros, más exposición, es probable que el sistema no les tienda un abrigo, no los acoge, pero creo que ellos brillan por su luz propia”.



Aleks, quien también ha tenido sus propias luchas en esta carrera como cantautor, no ve como retroceso que su próximo disco sea de ‘covers’ a la música española de los 80.



“Siempre he peleado por mis temas originales, la verdad es que hay una parte muy importante, que es la de la influencias, y creo que es un buen ejemplo para las nuevas generaciones que me vean a mí tributar a una generación anterior a la mía. No siento que haya oportunismo para tener una estrategia de marketing y vender muchos discos, que creo que puede tener mucho éxito, sí, pero genuinamente admiro a estos artistas”.



De las 16 canciones que integran su nuevo álbum, Syntek logró que 11 de ellos sean grabados a dos voces con sus cantantes originales.



Alaska, Ana Belén y Hombres G serán parte de este disco que saldrá el próximo 26 de mayo. “‘El ataque de las chicas cocodrilo’ es el primer sencillo” (a estrenarse este viernes), mientras que el video saldrá a principios de mayo.



“Para mí este disco es un llamado a recordar lo que pasaba cuando había tiempo para hacer las cosas, cuando las cosas se cocinaban a fuego lento”, dice Syntek.



Antes de terminar la entrevista, el creador de “Duele el amor” y “Te soñé” pide a la gente que se dé oportunidad de explorar la música más allá de la oferta inmediata.



“Pasa igual que con la comida, si te alimentas de cosas chatarras. Igual tu alma, si se alimenta de música chatarra eso es lo que vas a traer en tu corazón, hay que escuchar buena música, hay que escuchar música clásica, jazz...”, sugiere.