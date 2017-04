Será Salma hermana de Derbez

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Salma Hayek tiene un papel destacado en "How to Be a Latin Lover", comedia que se estrena el 5 de mayo en México, y en la que comparte créditos con Eugenio Derbez.



La cinta presenta a los latinos de manera favorable, y en ella nadie cuestiona que una persona mexicana pueda tener un romance con alguien de Estados Unidos.



En 1997, Salma participó en "Un Impulsivo y Loco Amor", al lado de Matthew Perry, filme en el cual este tipo de relación no era bien visto por algunos personajes.



"Esa película se basó en una historia de la vida real. No nada más en el cine hay más aceptación. Yo creo que también es más aceptado en la sociedad. Hemos avanzado en ese aspecto", comentó.



Salma tuvo mucha influencia en "How to Be a Latin Lover", más allá de interpretar a la hermana de Eugenio. Entre otras cosas, ajustó la decoración de la vivienda de su personaje y la comida que servía, para que fuera realista.



"Me pareció que la casa era una gringada. Sin caer en estereotipos, necesitaba algunos detallitos de hogar latino. Querían que comieran tacos. No, les dije, la comida es variada. También me metí en el vestuario.



Para ir a su trabajo, (mi personaje) tampoco se vestía como la típica latina buenota, aunque para salir con el novio sí".