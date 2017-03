(GH)

La espera ha terminado. HBO dio a conocer este jueves, mediante una transmisión en vivo desde Facebook, la fecha de estreno de la séptima temporada de "Game of Thrones", serie que emitió el final de su sexta entrega en junio del 2016."Game of Thrones" temporada 7 llega el domingo 16 de julio del 2017.Como se aprecia en el video que incluimos en este artículo, la fecha de estreno de "Game of Thrones" se ubicó dentro de un cubo de hielo que, de manera constante, fue sometido a intensas llamas."Toma lo que es tuyo. Escribe FUEGO en los comentarios para ayudar a revelar la fecha de estreno de GOTS7", indicó la página oficial de la serie.