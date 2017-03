Actriz de "Precious" se sometió a cirugía para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gabourey Sidibe, famosa estelarizar la cinta “Precious”, reveló que se sometió a una cirugía para poder bajar de peso.



La figura de la actriz, que perdió notablemente pesó, llamó la atención y a través de un libro de memorias, del que “People” publicó un extracto, hizo la revelación.



“This Is Just My Face: Try Not to Stare” (Esta es sólo mi cara: intenta no mirar fijamente) es el nombre del libro en donde relató la cirugía a la que recurrió.



El procedimiento se realizó en mayo de 2016. Se trató de una cirugía bariátrica laparoscópica, a la que se sometió después de que le diagnosticaran diabetes tipo 2.



“Mi cirujano me dijo que cortarían mi estómago a la mitad. Esto limitaría mi hambre y capacidad para comer. Mi química cerebral cambiaría y eso me haría querer comer más saludable. Lo tomé. Mi relación de toda vida con la comida tenía que cambiar”, relató.



En el libro, Sidibe también narra sus problemas mentales que abarcaron la depresión, ansiedad y bulimia, así como su primer trabajo en una “hot line”.



La actriz comentó a “People” que le gustaría salir con alguien y casarse.



Sus memorias serán publicadas el 1 de mayo.