Estrella francesa Johnny Hallyday anuncia que padece cáncer

PARIS (AP )

El icono francés del rock Johnny Hallyday anunció que padece cáncer pero insistió en que su vida no corre peligro.



El cantante, de 73 años y cuya carrera abarca más de medio siglo, emitió un comunicado el miércoles en la noche tras los alarmantes rumores sobre su salud aparecidos en medios sociales.



"Me descubrieron hace unos meses células cancerosas de las que me están tratando. Mi vida no corre peligro a día de hoy", explicó Hallyday, cuyo nombre real es Jean-Philippe Smet.



Calificado a menudo como el Elvis francés, Hallyday sufrió varios problemas de salud en la última década, pero ha seguido actuando.



Popular por su voz profunda, sus atuendos brillantes y unos conciertos en vivo espectaculares, Hallyday publicó su último disco "Rester Vivant" el año pasado.