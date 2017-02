Jesse & Joy lanzan su primer álbum bilingüe

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Jesse & Joy están en la cresta de la ola.



El dúo de hermanos mexicano-estadounidenses lanzó la semana pasada su primer disco bilingüe, "Jesse & Joy"; el jueves estrenaba por MTV el video de su más reciente sencillo, "Me soltaste", y el viernes dará un concierto en Talca, Chile, que será transmitido por Facebook Live. Todo esto como preámbulo a la ceremonia de los Grammy del domingo, donde compite por el gramófono al mejor álbum de pop latino.



Es un gran momento en su carrera que están aprovechando para mostrarles a sus fans una parte importante de la naturaleza de su música, en la que el inglés y el español son igual de importantes a la hora de componer.



"Para nosotros fue un suspiro de alivio", dijo Joy en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Chile. "Es parte de quienes somos el tener esas dos culturas. Desde siempre hemos escrito en inglés como hemos escrito en español y este primer acercamiento con poner música en inglés allá afuera para todos ustedes de manera oficial era importante para nosotros que viniera con este formato bilingüe".



El salto lo dieron gracias a que la grabación de su álbum galardonado con el Latin Grammy "Un besito más" se hizo en Londres.



Ahí siguieron su método habitual con algunas canciones como "Echoes of Love" y "Helpless", escritas originalmente en inglés antes de ser pasadas al español como "Ecos de amor" y "Dueles", respectivamente.



"En su momento nos daba un poquito de nervio el poder compartir esta música en inglés con todos nuestros fans (de habla hispana)", dijo Joy. "No queríamos que se sintieran en ningún momento como desplazados".