El público también necesita películas para reír: Karla Souza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la presencia de su protagonista Karla Souza se estrenó en esta ciudad la comedia romántica “Everybody Loves Somebody”, dentro del festival de cine de Palm Springs.



El evento se realizó este domingo en un cine de la ciudad, a donde también acudió el actor José María Yazpik y parte de la producción de la cinta.



“Estoy muy emocionada de presentar finalmente la película en este importante festival ya que es una cinta que en parte es en español y otra en inglés; es una película bicultural para toda la familia”, dijo Souza.



“Es una comedia romántica, creo que la gente se necesita reír, necesita sentir un apapacho con el cine también y es una película que me interesaba mucho producir porque es una historia que va a unir a las dos culturas y ahorita, políticamente hablando, es una película muy importante”.



La cinta narra la vida de Clara Barrón (Souza), quien tiene todo el éxito en su profesión pero le falta un pequeño detalle, el amor de su vida.



Ante la presión familiar de tener una pareja, a Clara se le ocurre invitar a un compañero de trabajo para que se haga pasar por su novio cuando visita a su familia para un importante evento.



Sin embargo, de la nada se aparece su ex novio (José María Yazpik) en ese evento y es cuando las cosas se le complican ya que tendrá que decidirse por su pasado o presente.



Al preguntarle a Souza qué le deja esta película a nivel personal, responde: “Muchos abrazos, muchos recuerdos de haber trabajado con gente talentosa; y como actriz, Catalina Aguilar Mastretta (la directora) me ayudó a crecer muchísimo y los productores me ayudaron a aprender, a compartir lo que significa producir una película”.



En la cinta actúan además Alejandro Camacho, Patricia Bernal y Tiaré Scanda. Yazpik comentó: “Es la primera vez que estoy en el Festival de Palm Springs y estoy contento de compartir con toda la gente esta cinta; siempre es muy agradable presentar un trabajo que se hizo tiempo atrás porque pone las cosas en una perspectiva distinta, entonces es muy lindo”.



Habló también de la experiencia de trabajar con Karla Souza. “Fue fantástica, es una actriz talentosísima, una mujer inteligente, una gran compañera. Había hecho una película antes con ella pero solo tuvimos dos llamados juntos y me quedé con muchas ganas de trabajar con ella; afortunadamente la vida me dio la oportunidad de repetir ya en forma esa experiencia”.



Sobre la experiencia que le dejó la cinta, señaló: “Me la pasé muy bien, yo soy de Baja California y entonces regresar allá a filmar una película siempre es un placer, es la primera comedia romántica que hago entonces todo fue estupendo”.



“Everybody Loves Somebody” se estrena este 17 de febrero en Estados Unidos pero tres días antes llegará a las salas de la Ciudad de México.